Названы самые опасные экологические проблемы Челябинска

СЕГОДНЯ 10:23 2019-08-26T10:24:51+03:00

Их нужно решать, как можно скорее

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Челябинский журналист Роман Грибанов составил топ факторов, которые негативно влияют на экологическую ситуацию в южноуральской столице и области в целом. Среди проблем транспорт, выбросы, вода в Шершнях и мусорная свалка. Об этом пишет издание «Курс дела».

— Если выразиться утрированно, на первом месте рейтинга местных загрязнителей атмосферы — сами челябинцы, точнее наш автотранспорт, — говорится в тексте.

В Челябинской области каждый третий южноуралец пользуется машиной. Многие автомобилисты рады бы пересесть в общественный транспорт, но в каком он состоянии... А все призывы к власти модернизировать и развивать его игнорируются.

Выбросами промышленных предприятий челябинцы дышат регулярно, и на это чиновники тоже закрывают глаза. На Шершневском водохранилище толщина донных отложений местами достигает почти четырех метров. А это главный питьевой источник Челябинска!

— Чтобы чистить Шершни, нужно начинать с его дна, на время останавливать очистные, а город в этот момент должен был питаться из другого источника, — пишет журналист.

Для этого хотели тянуть к южноуральской столицы Долгобродский канал. Но так его и не построили. Также на экологию влияет городская свалка, о рекультивации которой много говорят, но делать пока ничего не начали.

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ИСТОЧНИК KP.RU