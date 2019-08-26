Власти Челябинска не принимают брак в ремонте памятника Ленину

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-26T10:30:02+03:00

Ильич - рабочим-реставраторам: "Эх, вы, бракоделы! С вами революцию не сделаешь!". Фото: Павел Кочнев.

Изменить размер текста: A A

О бракоделах-подрядчиках, изуродовавших постамент памятника Ленину в центре Челябинска, горожане сообщили в соцсетях. Плиты полированного гранита со сколами, швы замазаны кое-как, тон декоративной затирки отличается от цвета камня. И это — за 14,7 млн руб бюджетных денег? Да уж лучше бы памятник стоял на прежнем, «родном», постаменте, изготовленном в середине 70х.

Начальник Госкомитета охраны объектов культурного наследия региона Александр Баландин согласен с претензиями. Отчет исполнителя работ его эксперты не приняли.

На аппаратном совещании врип главы Челябинска Наталья Котова спросила у начальника Управления культуры Элеоноры Халиковой, что она делать собирается.

— Подрядчику направлена досудебная претензия, — ответила Халикова.

И добавила, что подрядчик готов выйти на работу, но тогда 7 сентября, в День города, когда на площади запланирован концерт, памятник будет в строительных лесах.

Ответ Котову не устроил. Она напомнила, что по договору есть гарантийный срок, во время которого подрядчик обязан устранить брак за свой счет.

— Сейчас уже принимаются меры, чтобы привести постамент в надлежащее состояние. В лесах на День города памятник точно не будет. Если потребуется время, продолжим потом. Подрядчик говорит, что брак носит устранимый характер, пытается устранить. Если же характер брака окажется неустранимым, в суде мы определимся по сумме ущерба, который памятнику был причинен, — сказала Котова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU