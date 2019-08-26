2019-08-26T10:30:02+03:00
Общество

Власти Челябинска не принимают брак в ремонте памятника Ленину

«Комсомолка» узнала, какие условия выдвинул подрядчик для устранения ошибок
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ильич - рабочим-реставраторам: "Эх, вы, бракоделы! С вами революцию не сделаешь!". Фото: Павел Кочнев.Ильич - рабочим-реставраторам: "Эх, вы, бракоделы! С вами революцию не сделаешь!". Фото: Павел Кочнев.
Изменить размер текста:

О бракоделах-подрядчиках, изуродовавших постамент памятника Ленину в центре Челябинска, горожане сообщили в соцсетях. Плиты полированного гранита со сколами, швы замазаны кое-как, тон декоративной затирки отличается от цвета камня. И это — за 14,7 млн руб бюджетных денег? Да уж лучше бы памятник стоял на прежнем, «родном», постаменте, изготовленном в середине 70х.

Начальник Госкомитета охраны объектов культурного наследия региона Александр Баландин согласен с претензиями. Отчет исполнителя работ его эксперты не приняли.

На аппаратном совещании врип главы Челябинска Наталья Котова спросила у начальника Управления культуры Элеоноры Халиковой, что она делать собирается.

— Подрядчику направлена досудебная претензия, — ответила Халикова.

И добавила, что подрядчик готов выйти на работу, но тогда 7 сентября, в День города, когда на площади запланирован концерт, памятник будет в строительных лесах.

Ответ Котову не устроил. Она напомнила, что по договору есть гарантийный срок, во время которого подрядчик обязан устранить брак за свой счет.

— Сейчас уже принимаются меры, чтобы привести постамент в надлежащее состояние. В лесах на День города памятник точно не будет. Если потребуется время, продолжим потом. Подрядчик говорит, что брак носит устранимый характер, пытается устранить. Если же характер брака окажется неустранимым, в суде мы определимся по сумме ущерба, который памятнику был причинен, — сказала Котова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вы ещё молодая, живите пока»: В городе Трёхгорный Челябинской области угрожают редактору газеты
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении
В Челябинске Чистомэн придумал, как избавить остановки от бумажных объявлений
В больницы Челябинской области поступили 400 тысяч бесплатных вакцин от гриппа
Жительница Челябинска устраивает глянцевые фотосессии собакам
Оборонные предприятия Челябинской области посетил федеральный чиновник
Сергей Ковалев ответил на вопрос о возвращении в Челябинск
День знаний в 2019 году: какого числа челябинским школьникам идти на линейку
Алексей Текслер подписал распоряжение об увеличении зарплат бюджетникам
Мэрия Челябинска проиграла суд компании, собирающейся возвести на берегу Миасса крупный ТРК
На Южном Урале грабители ворвались в дом к пенсионерке и избили ее
Попавшего в ДТП на улице Кирова мальчика вывели из искусственной комы
Молодые жители Челябинской области получат билеты в кино за участие в выборах
Названы самые опасные экологические проблемы Челябинска
Эксперты подсчитали, кто в Челябинске получит самую высокую зарплату за август
В Челябинске отреставрировали огромные статуи на крыше театра оперы и балета
В Челябинске пройдет забег с собаками, чтобы помочь приюту
Пьяный бесправник насмерть сбил двух пенсионеров в Челябинской области
Пассажир ВАЗа пострадал в ДТП на Бродокалмакском тракте в Челябинске
На День города 2019 в Челябинск приедет Тимати
На Алом поле в Челябинске вытаптывают молодую траву