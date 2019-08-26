Молодые жители Челябинской области получат билеты в кино за участие в выборах

СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-26T10:58:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Через две недели, 8 сентября, состоятся выборы губернатора Челябинской области. На них избиратели моложе 35 лет получат купоны, которые затем смогут обменять на бесплатные билеты в кино. По этим билетам можно будет посетить любой сеанс до декабря.

— Мы подарим 100 тысяч билетов в кино. Чтобы получить их нужно просто прийти на выборы 8 сентября, вместе с бюллетенем получить купон, полосовать. А затем обменять купон на бесплатный билет в кассе кинотеатра, — рассказали организаторы.

Акцию запустили Российский Союз молодежи и Избирком Челябинской области совместно с городскими кинотеатрами. Она действует в Челябинске, в сети кинотеатров «Киномакс» и «Мегаполис», кинотеатре «Гавайи» в Миассе и «Солярис» в Златоусте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU