2019-08-26T10:58:03+03:00
Общество

Молодые жители Челябинской области получат билеты в кино за участие в выборах

По ним можно будет посмотреть любой фильм
Валентина ВАГАНОВА
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Купоны будут действительны до декабря.Купоны будут действительны до декабря.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Через две недели, 8 сентября, состоятся выборы губернатора Челябинской области. На них избиратели моложе 35 лет получат купоны, которые затем смогут обменять на бесплатные билеты в кино. По этим билетам можно будет посетить любой сеанс до декабря.

— Мы подарим 100 тысяч билетов в кино. Чтобы получить их нужно просто прийти на выборы 8 сентября, вместе с бюллетенем получить купон, полосовать. А затем обменять купон на бесплатный билет в кассе кинотеатра, — рассказали организаторы.

Акцию запустили Российский Союз молодежи и Избирком Челябинской области совместно с городскими кинотеатрами. Она действует в Челябинске, в сети кинотеатров «Киномакс» и «Мегаполис», кинотеатре «Гавайи» в Миассе и «Солярис» в Златоусте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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