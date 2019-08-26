На Южном Урале грабители ворвались в дом к пенсионерке и избили ее
В ночь на 26 августа два парня и девушка вломились в частный дом к жительнице поселка Бажово под Копейском. Инцидент произошел по улице Печорской. Налетчики искали в чужом жилище деньги, круша и ломая все, что попадалось под руку.
— Не найдя ничего ценного, подонки избили пожилую хозяйку и забрали у нее телефон, — сообщают сотрудники челябинского холдинга охранных предприятий «Варяг».
Однако пенсионерка незаметно успела нажать, установленную на «мобильнике» тревожную кнопку. На вызов прибыли бойцы группы быстрого реагирования. К этому времени злоумышленники разбежались в разные стороны. Двух парней охранники не догнали, а вот девушку удалось задержать. Сейчас она находится в отделении полиции. Личности ее подельников устанавливаются.
- По данному факту проводится проверка. Информация об ограблении пока не подтверждается. По предварительной версии компания молодых людей ворвалась в чужой дом в поисках своего друга, - сообщили "КП-Челябинск" в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU