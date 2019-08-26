На Южном Урале грабители ворвались в дом к пенсионерке и избили ее

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-26T12:22:07+03:00

Двух парней охранники не догнали, а вот девушку задержать удалось Фото: vk.com "Варяг"

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В ночь на 26 августа два парня и девушка вломились в частный дом к жительнице поселка Бажово под Копейском. Инцидент произошел по улице Печорской. Налетчики искали в чужом жилище деньги, круша и ломая все, что попадалось под руку.

— Не найдя ничего ценного, подонки избили пожилую хозяйку и забрали у нее телефон, — сообщают сотрудники челябинского холдинга охранных предприятий «Варяг».

Однако пенсионерка незаметно успела нажать, установленную на «мобильнике» тревожную кнопку. На вызов прибыли бойцы группы быстрого реагирования. К этому времени злоумышленники разбежались в разные стороны. Двух парней охранники не догнали, а вот девушку удалось задержать. Сейчас она находится в отделении полиции. Личности ее подельников устанавливаются.

- По данному факту проводится проверка. Информация об ограблении пока не подтверждается. По предварительной версии компания молодых людей ворвалась в чужой дом в поисках своего друга, - сообщили "КП-Челябинск" в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU