В Челябинской области чиновник нашел кошелек с крупной суммой и вернул хозяйке

СЕГОДНЯ 18:23 2019-08-26T18:29:13+03:00

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Жительница Магнитогорска Ольга Большакова потеряла кошелек и уже попрощалась с деньгами, хотя сумма была немалая. Она пошла в банкомат после ночной смены, сняла зарплату и случайно обронила портмоне. Осталась не только без денег, но еще и без карт и пропуска на работу.

Думала, даже если кто-то найдет кошелек, деньги сразу присвоит себе, а портмоне с остальным содержимым выбросит. Но как она удивилась, когда спустя время ее пропажа вернулась.

— Хочу выразить слова благодарности самому отзывчивому парню по имени Дамир Байтенов, работающему в городской администрации города Магнитогорска. Он нашел кошелек с крупной суммой денег, отыскал хозяйку через «ВКонтакте» — по имени и фото на пропуске. Разыскивал меня через моих друзей и коллег. От всего сердца благодарю Дамира за отзывчивость, настойчивость и его родителей за хорошее воспитание, которое они ему дали, — написала Ольга в городском паблике во «ВКонтакте».

В комментариях некоторые пользователи усомнились в правдивости истории, подумав, что это очередной пиар чиновников. Большинство же поддержали автора и пожелали, чтобы в мэрии работали только такие порядочные люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU