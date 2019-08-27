2019-08-27T15:13:05+03:00
Происшествия

В Златоусте подростки пытались украсть пути детской железной дороги

Воришки приготовили для сдачи в утиль 214 килограммов
Ольга АНТОНОВА
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Подростки попытались украсть 214 кг деталей путей детской железной дороги.Подростки попытались украсть 214 кг деталей путей детской железной дороги.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Двух подростков 16 и 17 лет, попытавшихся сдать в утиль детали путей детской железной дороги, вычислили в Златоусте транспортные полицейские. Орудовали они на станции Кропачево. Отвинтили с путей 25 накладок и 80 костылей. Следующим утром решили вывезти 214 кг украденного до ближайшего пункта приема лома. За железо они бы выручили две тысячи рублей. Но по пути их заметили охранники железнодорожной станции и вызвали транспортных полицейских.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте, подростки на учете не стояли, характеризуются положительно. Вызвали полицейские на беседу воришек и их родителей. В отношении родителей составлены протоколы за неисполнение ими обязанностей по воспитанию детей. Оштрафованы и дети по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса об административных правонарушениях.

Материале о краже поступили в Комиссию по делам несовершеннолетних, в отдел органов внутренних дел и по месту учебы подростков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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