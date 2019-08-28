Свадебный торт напугал молодоженов в Челябинске

СЕГОДНЯ 08:33 2019-08-28T08:33:36+03:00

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Пара из Магнитогорска заказала свадебный торт. Ожидали получить если не «вау», то хотя бы традиционный вариант.

Молодоженам удалось удивить гостей тортом. Но не так, как хотелось. Достаточно посмотреть на фото, чтобы понять их эмоции.

— Кондитерская предлагает услуги, которые не в силах выполнить. Заказали торт на свадьбу, нам вынесли вот этот кусок. Пообещали доставку. В итоге за час до доставки сказали приехать самим за тортом. Во время приготовления не могли найти фрукты, позвонили нам и сказали: «Ищите сами». В общем, испортили весь праздник, — рассказала невеста Анастасия в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Пользователи соцсети в шоке вместе с молодыми. Отметим, что фото сделано не на свадьбе, а еще в кондитерской, когда его только вынесли заказчикам. Начальство кондитерской ответило, что торт не выдержал вес верхних этажей. А ягодок, чтобы украсить это чудо, не нашлось.

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ИСТОЧНИК KP.RU