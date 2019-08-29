2019-08-29T15:26:27+03:00
Спорт

Болельщикам «Трактора» подарят свитера и презентуют новый гимн клуба

Челябинцев приглашают на первые домашние матчи команды 2 и 4 сентября
Алексей МИКУШИН
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В Челябинске начинаются первые игры «Трактора» в КХЛ.В Челябинске начинаются первые игры «Трактора» в КХЛ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Черно-белые входят в очередной сезон КХЛ с приподнятым настроением. В активе «Трактора» две подряд победы в летних предсезонных турнирах — Кубок губернатора Челябинской области и Мемориале Ромазана в Магнитогорске. Кстати, в этих состязаниях «медведи», состав которых помолодел и обновлен больше, чем наполовину, дважды переиграли «Металлург» — своих принципиальных соперников.

А уже 2 и 4 сентября «Трактор» открывает чемпионат КХД домашними матчами с подмосковным «Витязем» и питерским СКА (начало игр в 19.00). А после черно-белые сыграют на своей площадке только 23 сентября, меньше, чем за три недели проведя сразу восемь (!) матчей на выезде.

В руководстве ХК «Трактор» рассказали, что на матче-открытия сезона КХЛ болельщики услышат новый гимн команды «За Танкоград!» в исполнении верного фаната Артема Jahmal Аверина («Триагрутрика»). Кроме того,тысяче болельщиков, которые первыми приобрели сезонные абонементы, подарят фирменные фанатские свитера.

В клубе также рассказали, что в арене «Трактор» всех ждет новое визуальное и музыкальное оформление на домашних матчах команды, а новый свет позволит сделать предматчевые шоу на льду еще ярче и красочней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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