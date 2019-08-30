В Челябинской области девушка за рулем «девятки» сбила столб и убежала

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-30T10:28:10+03:00

Фото с места сельского ДТП: машина разбита, пассажир в больнице, столб повален. Фото: группа "Управление ГИБДД по Челябинской области" vk.com

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Казалось бы, все условия для нормального вождения были: ранний утренний час (04.10), пустая деревенская дорога (дело происходило в Нязепетровске). Кати себе и кати, соблюдая скоростной режим и другие правила дорожного движения.

Но молодой автолюбительнице за рулем ВАЗ-2193 не удалось выполнить поворот направо. Не вписавшись в проезжую часть, она врезалась в столб линии электропередач. И скрылась с места ДТП, бросив в разбитой «девятке» раненого пассажира, 24-летнего парня.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, виновная в аварии разыскана. Ее пассажир в больнице. Идет предварительное расследование обстоятельств случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU