В Челябинской области девушка за рулем «девятки» сбила столб и убежала
Казалось бы, все условия для нормального вождения были: ранний утренний час (04.10), пустая деревенская дорога (дело происходило в Нязепетровске). Кати себе и кати, соблюдая скоростной режим и другие правила дорожного движения.
Но молодой автолюбительнице за рулем ВАЗ-2193 не удалось выполнить поворот направо. Не вписавшись в проезжую часть, она врезалась в столб линии электропередач. И скрылась с места ДТП, бросив в разбитой «девятке» раненого пассажира, 24-летнего парня.
Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, виновная в аварии разыскана. Ее пассажир в больнице. Идет предварительное расследование обстоятельств случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU