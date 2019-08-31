В центре Челябинска дорожные рабочие устроили восточную дискотеку на машинах
Проезжающие мимо челябинцы с недоумением притормаживали и смотрели за происходящим из окон машин. А корреспондент КП-Челябинск стал снимать все это «празднество» на телефон.
Заметив, что его снимают, водитель экскаватора резко развернулся и двинулся в сторону нашего журналиста. Как бы намекая ему: «Ты давай, не балуйся!».
Причем на видео заметно, что ковш очень плотно приблизился к снимавшему.
Через несколько секунд экскаваторщик убавил звук и умчался вдаль. Вслед за ним дал по газам и поодаль стоящий КамАЗ.
За разъяснением инцидента редакция направила запрос в Управление дорожного хозяйства Челябинска.
Работы под восточную музыку.
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ИСТОЧНИК KP.RU