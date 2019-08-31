В центре Челябинска дорожные рабочие устроили восточную дискотеку на машинах

СЕГОДНЯ 07:50 2019-08-31T07:50:34+03:00

Когда экскаваторщик увидел, что его снимают, поспешил уехать (кадр с видео).

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Проезжающие мимо челябинцы с недоумением притормаживали и смотрели за происходящим из окон машин. А корреспондент КП-Челябинск стал снимать все это «празднество» на телефон.

Заметив, что его снимают, водитель экскаватора резко развернулся и двинулся в сторону нашего журналиста. Как бы намекая ему: «Ты давай, не балуйся!».

Причем на видео заметно, что ковш очень плотно приблизился к снимавшему.

Через несколько секунд экскаваторщик убавил звук и умчался вдаль. Вслед за ним дал по газам и поодаль стоящий КамАЗ.

За разъяснением инцидента редакция направила запрос в Управление дорожного хозяйства Челябинска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/729107" frameborder="0"></iframe> Работы под восточную музыку.

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ИСТОЧНИК KP.RU