В Челябинске стало больше направлений для расходования маткапитала
Решение квартирного вопроса,оплата допобразование детей, помощь детям-инвалидам — на эти цели теперь разрешено направлять средства регионального материнского капитала в Челябинской области. Решением депутатов Законодательного собрания внесены поправки в закон «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области».
Региональный маткапитал действует на Южном Урале уже семь с половиной лет. Он предназначен для многодетных семей с доходом, не превышающим величину прожиточного минимума.
Как и федеральный материнский капитал, региональный индексируется каждый год. Например, сейчас его величина — 61 445 руб.
Прежде направлений, куда можно было бы направить средства регионального маткапитала, был узок: основное обучение ребенка и оплата лечения. На августовском заседании депутаты Законодательного Собрания перечень расширили.
— Например, на оплату допобразования детей — кружки, курсы, секции. Еще одно актуальное направление — погашение ипотеки. А еще — на покупку товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, — пояснила и.о министра социальных отношений региона Татьяна Никитина.
Еще одно принципиальное нововведение: воспользоваться деньгами регионального маткапитала можно не через три года после рождения ребенка, а уже через полтора.
Кстати, за семь лет региональный маткапитал выдан 2177 семьями. В том числе, 493 семьи получили его в нынешнем году.
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ИСТОЧНИК KP.RU