2019-08-30T19:42:29+03:00
Общество

В Челябинске стало больше направлений для расходования маткапитала

Депутаты Законодательного Собрания внесли поправки в закон о региональной мере поддержки многодетных семей
Ольга АНТОНОВА
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Многодетные семьи - опора и надежда государства. Потому о них нужно заботиться.Многодетные семьи - опора и надежда государства. Потому о них нужно заботиться.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Решение квартирного вопроса,оплата допобразование детей, помощь детям-инвалидам — на эти цели теперь разрешено направлять средства регионального материнского капитала в Челябинской области. Решением депутатов Законодательного собрания внесены поправки в закон «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области».

Региональный маткапитал действует на Южном Урале уже семь с половиной лет. Он предназначен для многодетных семей с доходом, не превышающим величину прожиточного минимума.

Как и федеральный материнский капитал, региональный индексируется каждый год. Например, сейчас его величина — 61 445 руб.

Прежде направлений, куда можно было бы направить средства регионального маткапитала, был узок: основное обучение ребенка и оплата лечения. На августовском заседании депутаты Законодательного Собрания перечень расширили.

— Например, на оплату допобразования детей — кружки, курсы, секции. Еще одно актуальное направление — погашение ипотеки. А еще — на покупку товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, — пояснила и.о министра социальных отношений региона Татьяна Никитина.

Еще одно принципиальное нововведение: воспользоваться деньгами регионального маткапитала можно не через три года после рождения ребенка, а уже через полтора.

Кстати, за семь лет региональный маткапитал выдан 2177 семьями. В том числе, 493 семьи получили его в нынешнем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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