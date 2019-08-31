Злодей поджег супермаркет в Челябинской области
В ночь на субботу, 31 августа, в центре Миасса загорелся супермаркет известной продуктовой сети. Магазин расположен в торговом центре на улице Лихачева и хорошо знаком горожанам. Кто-то из них, похоже, точил на торговую точку зуб.
Очевидцы пожара рассказывают в социальных сетях, что неизвестный пробрался на склад магазина и чиркнул спичкой. Но уйти безнаказанным мужчине не удалось. Его поймали и передали полиции.
На месте ЧП работали скорая и пожарные, приезжала полиция.
Персонал и посетители не пострадали — всех вовремя эвакуировали на свежий воздух.
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ИСТОЧНИК KP.RU