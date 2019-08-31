Патриарх Кирилл снял с должности епископа Иннокентия в Магнитогорске
Епископ Магнитогорский Иннокентий снят с должности в Челябинской области и переведен на викарную кафедру Казанской епархии. Так решил Священный Синод РПЦ.
— Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан подал рапорт, что ему нужен викарный архиерей. Решено назначить Преосвященным Елабужским, викарием Казанской епархии, епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Иннокентия, освободив его от управления Магнитогорской епархией, — говорят в РПЦ.
В 2011-2014 годах нынешний начальник Иннокентия Феофан возглавлял Челябинскую митрополию. Он и стал инициатором создания Магнитогорской епархии в 2012 году, которую поручил Иннокентию. Теперь Иннокентий будет помогать Феофану в управлении.
Временно исполнять обязанности Иннокентия в Магнитогорске будет митрополит Челябинский и Миасский Григорий.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU