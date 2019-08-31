Патриарх Кирилл снял с должности епископа Иннокентия в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 08:28 2019-08-31T08:32:10+03:00

Его переводят на службу в Татарстан

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Епископ Магнитогорский Иннокентий снят с должности в Челябинской области и переведен на викарную кафедру Казанской епархии. Так решил Священный Синод РПЦ.

— Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан подал рапорт, что ему нужен викарный архиерей. Решено назначить Преосвященным Елабужским, викарием Казанской епархии, епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Иннокентия, освободив его от управления Магнитогорской епархией, — говорят в РПЦ.

В 2011-2014 годах нынешний начальник Иннокентия Феофан возглавлял Челябинскую митрополию. Он и стал инициатором создания Магнитогорской епархии в 2012 году, которую поручил Иннокентию. Теперь Иннокентий будет помогать Феофану в управлении.

Временно исполнять обязанности Иннокентия в Магнитогорске будет митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

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ИСТОЧНИК KP.RU