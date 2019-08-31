Жильцам пятиэтажки в Челябинске предлагают поделить бесхозную квартиру на всех

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-31T09:41:54+03:00

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Купить квартиру в Челябинске можно примерно за миллион. Но в одной пятиэтажке стоит заброшенная квартира, которая не нужна никому. И никто не признается, что жилье — его собственность.

— На первом этаже дома квартира, где никто давно не живет, — рассказывают соседи. — Мучаемся от такого соседства вторую зиму. Так как стекла разбиты, в холодное время года жилье промерзает. А в теплое из квартиры бегут клопы и тараканы. Мы живем в страхе, что кто-нибудь подожжет эту квартиру. А хозяина найти не можем, куда ни обращались!

По словам челябинцев, они писали жалобы участковому, в ЖЭК, но никто не знает, кто хозяин квартиры. Отчаявшись, люди написали в соцсети.

— Займите ее всем домом под хозблок! Только протокол собрания жильцов составьте. Поставьте дверь, вызовите дезинфекторов. Это ваш дом! — советуют горожане.

А еще рекомендуют заказать в МФЦ выписку из ЕГРН. Тогда хозяина найдут быстро.

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ИСТОЧНИК KP.RU