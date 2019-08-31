Девять участков из горбольницы № 6 переезжают в новую поликлинику в Челябинске
В Металлургическом районе Челябинске, по улице 50 лет ВЛКСМ, открылась новая поликлиника. Она станет структурным подразделением городской больницы № 6 и будет принимать пациентов девяти участков.
В новой поликлинике оборудована комфортная зона ожидания, есть электронная система записи к докторам, современное медицинское оборудование, а потоки здоровых и больных людей здесь разделены. Горожан уже готовы принять шесть терапевтов и семь узких специалистов, в том числе онколог, эндокринолог, хирург. Чуть позже будет запущено лор-отделение и офтальмология.
На строительство и материальное оснащение поликлиники потрачены 60 млн рублей. Каждый день здесь будут принимать около 300 пациентов. Прием начнется с 5 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU