Девять участков из горбольницы № 6 переезжают в новую поликлинику в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-31T10:17:25+03:00

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В Металлургическом районе Челябинске, по улице 50 лет ВЛКСМ, открылась новая поликлиника. Она станет структурным подразделением городской больницы № 6 и будет принимать пациентов девяти участков.

В новой поликлинике оборудована комфортная зона ожидания, есть электронная система записи к докторам, современное медицинское оборудование, а потоки здоровых и больных людей здесь разделены. Горожан уже готовы принять шесть терапевтов и семь узких специалистов, в том числе онколог, эндокринолог, хирург. Чуть позже будет запущено лор-отделение и офтальмология.

На строительство и материальное оснащение поликлиники потрачены 60 млн рублей. Каждый день здесь будут принимать около 300 пациентов. Прием начнется с 5 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU