Челябинский урбанист высмеял туалет, установленный посреди тротуара
Челябинский урбанист продолжает борьбу с курьезами на улицах родного города. На этот раз его возмутил согласованный с властями города мини-рынок на мини-рынок на перекресте улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта. Особенно урбаниста позабавил стоящий на тротуаре биотуалет.
— Дороги нужны, чтобы по ним ездить. Тротуары нужны, чтобы по ним ходить. В какой вселенной по центру тротуара должен появиться сортир? — возмущается в социальных сетях Лев Владов. — И почему на гостевом маршруте напротив гостиницы, где принимают кучу гостей, нужно организовывать стихийные рынки? Как объяснить чиновникам, что город должен выглядеть по-другому?
И тот самый мини-рынок. Фото: соцсети.
Владова поддержали читатели его паблика.
— Ларьки зло, их нужно убирать, но прилавки для пенсионеров необходимы. Правда, их нужно грамотно разместить и облагородить, а еще убрать эти мерзкие надписи «С уважением!». Выглядит как подачка или издевка над стариками, — замечает челябинец Владимир Истомин.
А под одной из фотокарточек с туалетом кто-то оставил ироничную надпись: «Тут два туалета. Один синий, другой открытый». Людям не нравится, что на задворках городских мини-рынков образуются мини-свалки, которые иногда даже используют как общественные туалеты.
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ИСТОЧНИК KP.RU