Близкие девушки, погибшей при падении из кузова пикапа, простили хозяина иномарки
Трагический инцидент произошел летом прошлого года в Кыштыме. Пьяный владелец пикапа Volkswagen 2H Amarok повез кататься двух девушек. Одна из них погибла во время прогулки.
Обе дамы залезли в кузов пикапа. Во время движения они вставали, чтобы сделать красивые снимки. Одна из девушек, которой было 22 года, не удержалась на ногах и вылетела из машины. При падении на дорогу она ударилась головой и погибла.
Кыштымский городской суд приговорил владельца машины его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Но мужчина добился прощения близких и выплатил им компенсацию в размере трех миллионов рублей.
— Стороны примирились, и на этой неделе Челябинский областной суд, куда была подана апелляция, смягчил приговор, заменив реальный срок на условный, сообщили в Челябинском областном суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU