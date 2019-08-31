Убившая годовалого малыша в Башкирии мать была родом из Челябинска
В ночь на субботу, 31 августа, в Башкирии свернули поиски пропавшего годовалого малыша Тимура Хабирова. Его мать Юлия, наконец, призналась полиции, что два дня назад своими руками задушила кроху и закопала в куче с навозом.
Трагедию широко обсуждают по всей стране. Неожиданно оказалось, что у этой истории есть челябинский след. Семья, в которой произошло преступление, была из Челябинска. В Башкирию Юлия с дочкой и гражданским мужем перебрались несколько лет назад. Там и родился погибший Тимур.
Тело Тимура Юлия спрятала в куче с навозом. Фото: соцсети.
Свекровь Юлии рассказала, что еще в феврале ее сын ушел из семьи, с тех пор Юля одна воспитывала двух детишек. Бабушка не исключает, что у женщины есть психическое расстройство.
Почему наша землячка решилась на такой страшный шаг, должно выяснить следствие.
Юлю Хабирову задержали. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время женщине изберут меру пресечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU