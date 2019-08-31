«Хитрые старушки»: в Челябинске пенсионерки не разрешили художникам рисовать граффити на торце дома

СЕГОДНЯ 19:16 2019-08-31T19:16:05+03:00

Когда дошло до самого интересного, жильцы позвонили в полицию. Фото: соцсети.

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Команда художников Graffiti Russia оказалась в центре скандала, который вспыхнул в Челябинске. По договору с администрацией города они должны были нарисовать большую картину на торце одного из домов, но бдительные старушки, живущие в доме, не допустили художников до работы.

Перед тем, как приступить к созданию нетленного полотна на бетоне, художники за свой счет отремонтировал четыре подъезда и загрунтовали торец высотки. А когда к дому пригнали автовышку, чтобы поднять художника на фасад, жильцы вызвали полицию.

Пока не ясно, какие мотивы заставили хитрых старушек пойти на попятную. По одной версии, бабушки не смогли оценить художественную ценность эскиза. По другой, просто не поняли, что дом украсят бесплатно.

Жильцы соседних домов надеются, что старушек удастся разубедить и в Челябинске станет одним красивым домом больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU