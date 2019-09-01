В Челябинской области сотрудник автосервиса написал заявление на клиента, за то что тот не привез тонну пшеницы
В полицию Чесмы пришел местный житель. 56-летний мужчина рассказал, что его обманули аферисты. Работает он в автосервисе — там и произошло мошенничество.
На станцию техобсулживания обратился мужчина. Попросил устранить проблемы с двигателем. Только вот платить деньгами он был не готов — об этом сообщил честно. Вместо этого пообещал отгрузить тонну зерна пшеницы.
— После ремонта двигателя злоумышленник не рассчитался за выполненную работу. Подозреваемого отыскали, он под подпиской. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Максимальное наказание — до двух лет колонии, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU