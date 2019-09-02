2019-09-02T05:44:15+03:00
Общество

В Магнитогорске новым хозяевам бездомного котенка обещают выплачивать алименты

На таких условиях жительница города пристраивает найденыша
Ирина КАРЕЛИНА
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Девочка нашла на улице котенка. Фото: Ольга Шагиева-ВасильеваДевочка нашла на улице котенка. Фото: Ольга Шагиева-Васильева
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Дочь жительницы Магнитогорска Ольги нашла на улице маленького котенка. Это был уже не первый случай. А значит, маме опять пристраивать.

— Я говорю: «Марина, нет», но она упряма. Уже не ревет, повзрослела, твердым голосом говорит: «Пиши, мать, объявление: котенку месяц». У нас дома живут три кошки, тоже все найденыши. Наша бабушка категорически против расширить лимит добра, и я ее понимаю. Может, кому-то нужен пушистый малыш? Полосатые кошки приносят удачу, — написала Ольга Васильева-Шагиева в группе «ВКонтакте».

Пользователи соцсети отметили, что женщина воспитала хорошего человека. Но что же делать с котенком? Ольга приготовила для него целое приданное:

— С меня деньги на корм, лоток и такси. Также к коту прилагаются ежемесячные небольшие алименты и моя бесплатная профессиональная консультация по недвижимости (если вдруг нужно). Еще я умею школьное сочинение по литературе любого уровня. Привезу в сентябре красивый сувенир из Москвы… Короче, заберите кто-нибудь этого мелкого.

И забрали-таки! Вскоре Ольга выложила в соцсети фото малыша в его новом доме.

Котенок обрел новый дом. Фото: Ольга Шагиева-Васильева

Котенок обрел новый дом. Фото: Ольга Шагиева-Васильева

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ИСТОЧНИК KP.RU

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