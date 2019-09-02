Жителей Челябинска напугали таблетки от кашля из сколопендры

СЕГОДНЯ 05:58 2019-09-02T05:58:01+03:00

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Жительница Челябинска заехала на рынок купить всякого разного и заглянула в отдел с конфетами. А там среди карамели и шоколада такое...

— Чего только не придумают! Нашла в магазине таблетки от кашля со сколопендрой! Я больше никогда не буду кашлять! — поделилась читательница КП Анна Морозова.

Оказалось, что этот магазинчик специализируется на азиатской продукции. Сюда поставляют товары из Кореи и Тайланда. Помимо сладостей и чаев, есть полочка с экзотическими средствами: крема, бальзамы и вот такое чудо из сколопендры.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на насекомое, нарисованное на упаковке. Кого-то оно напугало, у кого-то вызвало отвращение. А кто-то философски заметил: «Чего только не съешь, лишь бы не болеть».

Кстати, стоили таблетки 119 руб. Но, видимо, желающих попробовать немного, и продавец снизил цену до 89 руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU