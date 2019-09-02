2019-09-02T05:58:01+03:00
Общество

Жителей Челябинска напугали таблетки от кашля из сколопендры

Экзотическое средство продают в отделе с конфетами
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
А вы би рискнули попробовать?А вы би рискнули попробовать?
Изменить размер текста:

Жительница Челябинска заехала на рынок купить всякого разного и заглянула в отдел с конфетами. А там среди карамели и шоколада такое...

— Чего только не придумают! Нашла в магазине таблетки от кашля со сколопендрой! Я больше никогда не буду кашлять! — поделилась читательница КП Анна Морозова.

Оказалось, что этот магазинчик специализируется на азиатской продукции. Сюда поставляют товары из Кореи и Тайланда. Помимо сладостей и чаев, есть полочка с экзотическими средствами: крема, бальзамы и вот такое чудо из сколопендры.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на насекомое, нарисованное на упаковке. Кого-то оно напугало, у кого-то вызвало отвращение. А кто-то философски заметил: «Чего только не съешь, лишь бы не болеть».

Кстати, стоили таблетки 119 руб. Но, видимо, желающих попробовать немного, и продавец снизил цену до 89 руб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске за лето матросы-спасатели вытащили из воды 40 человек
В Челябинске на три недели ограничили движение по улице Блюхера
В поселке под Челябинском вспыхнул детский сад
2 сентября в Челябинске: город празднует День знаний
Туристы почти восемь часов не могут вылететь из Челябинска в Анталью
В Челябинской области хозяин не узнал свою собаку
В Магнитогорске новым хозяевам бездомного котенка обещают выплачивать алименты
Пожар на Аркаиме уничтожил жилища каменного века
Школьнику-герою из Копейска накануне гибели снились пророчества
В Челябинске заметили вброс голосов в опросе о судьбе автовокзала у «Юности»
Жителя Челябинска, который выбил стекло трамвая, оштрафуют за мелкое хулиганство
В Челябинск привезли новейший трамвай, но возить пассажиров он не будет
Челябинские заборы попали в компьютерную игру
Детский сад загорелся под Челябинском
В Челябинской области снизилась младенческая смертность
В Челябинске пострадавшие от горе-строителя разыскивают мошенника
В Челябинской области близкие погибшей девушки простили водителя иномарки
Алексей Текслер признался, что был неформалом и танцевал брейк
Пьяный парень угнал мопед у товарища в Челябинской области
Памятник Дон Кихоту открыли в Челябинске
Школьные линейки на День знаний в Челябинске пройдут на холоде
Спасатели отыскали подростков, которые заблудились на Зюраткуле
Епископ Магнитогорской епархии провел последнюю службу в Челябинской области
Шестеро детей заблудились ночью на Зюраткуле в Челябинской области
В Магнитогорске пытаются добиться уголовного дела на живодера, который жестокого расправился с собакой
Горожан просят выбрать лучший дизайн футболок о друге из Челябинска
Жители Челябинска задержали хулигана, который выбил стекло в трамвае
В Челябинской области сотрудник автосервиса написал заявление на клиента, за то что тот не привез тонну пшеницы