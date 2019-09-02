Наталья Котова и Светлана Портье поздравили гимназистов с Днем знаний
Утро главы города Челябинска Натальи Котовой и председателя Комитета по делам образования Светланы Портье началось с линейки. Гимназисты 63 школы встретили гостей цветами и улыбками, и сразу запечатлели этот момент на фото.
— Дорогие гимназисты! Поздравляю Вас с началом учебного года! Желаю хороших отметок и осуществления всех ваших желаний! — сказала Наталья Котова.
Директор гимназии № 63 г.Челябинска Наталья Мананникова поздравила всех учащихся с Днем знаний. В школу впервые пришли пятиклассники, потому что начального звена в гимназии нет.
Проведение в День знаний большого театрализованного представления — традиция учебного заведения. Гимназисты выступили в роли Буратино, Карабаса Барабаса, Пьеро и Мальвины. Зажигательный танец «кукол» театра Карабаса стал финалом праздника.
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