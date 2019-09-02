Власти Челябинска рассказали, когда в город придут новые автобусы

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-02T12:51:31+03:00

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Восемнадцать новый автобусов придет в Челябинск на днях. Об этом в понедельник, 2 сентября, на аппаратном совещании в мэрии заявил заместитель глав города Владимир Алейников:

— На днях получим новые автобусы — 18 единиц, и будем их выпускать на маршруты.

Всего, напомним, в Челябинск должно было поступить 66 автобусов — низкопольных, на экологически чистом топливе. Для чего из областного бюджета было выделено 765 млн руб.

Однако на недавнее большой пресс-конференции Алексей Текслер заявил:

— Уже в начале сентября появятся новые автобусы в Челябинске. Их будет закуплено порядка 70 штук. Конечно, этот транспорт появится взамен тех маршруток, которые есть сегодня. Эта работа началась. Мы с федеральным центром прорабатываем вопрос о выделении 4,5 миллиарда рублей для обновления автобусного парка. Это порядка 450 новых автобусов. Возможно, часть из них появится уже в конце этого года, мы такие переговоры с федеральным центром ведем, но в целом программа рассчитана на два года. Весь этот транспорт разных размеров (от длинных автобусов до автобусов поменьше) пойдет на замену устаревших маршруток.

Кстати, оставшиеся автобусы придут в город к концу октября. Большой заказ города изготовители выполняют частями.

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ИСТОЧНИК KP.RU