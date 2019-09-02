ЮУрГУ встретил День знаний серией торжественных мероприятий

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-02T13:25:59+03:00

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Южно-Уральский государственный университет с размахом отметил День знаний. Программа торжественных мероприятий была очень насыщена.

В учебно-спортивном комплексе ЮУрГУ состоялось открытие реконструированного легкоатлетического манежа. Усовершенствование спортивной инфраструктуры стало возможным благодаря партнеру университета — ПАО «Челябинский трубопрокатный завод». Председатель совета директоров Александр Федоров принял участие в церемонии.

На открытии лабораторий комплекса активных методов обучения имени Б.Н. Христенко присутствовал президент Делового совета Евразийского экономического союза, председатель Наблюдательного совета ЮУрГУ Виктор Христенко. Состоялось подведение итогов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождению Б.Н. Христенко «Экономика и финансы в технологическом развитии России». Дипломы победителям вручил Виктор Христенко.

В холле главного корпуса ЮУрГУ была организована выставка «Интеллектуальный капитал», на которой было представлено более 160 монографий, учебных материалов и книг. На территории университетского кампуса в рамках праздничных мероприятий прошел фестиваль современной культуры «Искусство требует стен».

В актовом зале университета состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие преподаватели, сотрудники и студенты. Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков рассказал об итогах 2018-2019 учебного года: вхождение в престижные национальные и международные рейтинги, проведение масштабных мероприятий, образование, строительство нового общежития, приемная кампания-2019.

Активное участие в обсуждении роли ЮУрГУ в международном образовательном пространстве приняли присутствовавшие на собрании заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и ВРИО губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Татьяна Алексеевна

отметила, что Южно-Уральский государственный университет наравне с другими вузами, входящими в Программу 5-100, демонстрирует достаточно серьезное продвижение по всем международным рейтингам и готовит блестящих специалистов. Один из ведущих университетов страны в новом учебном году станет локомотивом в реализации национального проекта «Наука» в Челябинской области.

Высокопоставленным гостям представили две передовые лаборатории университета: «Emerson», которая была открыта президентом транснациональной компании «Emerson» Майклом Трейном, и Суперкомпьютерный центр под руководством Павла Костенецкого.

В финале торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, на университетской площади стартовал театрализованный праздник «Посвящение в студенты-2019». В этот вечер в воздух полетели яркие шары из быстроразлагаемого материала. В завершении мероприятия состоялась дискотека.

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ИСТОЧНИК KP.RU