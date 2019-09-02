2019-09-02T15:36:17+03:00
Общество

Арестанты колоний Челябинской области снова сели за парты в День знаний

Ученики в робах принесли педагогам цветы
Андрей АБРАМОВ
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День знаний прошел и в школах за колючей проволокой.День знаний прошел и в школах за колючей проволокой.Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области
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Начало учебного года отмечают не только беззаботные студенты и школьники, у которых вся жизнь впереди, но и взрослые, которые исправляются в местах лишения свободы. Некоторые из них постигают школьную программу, иные получают средне-специальное образование. Учителям на 1 сентября они также несут цветы.

— В День знаний более двух тысяч осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Челябинской области, снова сели за парты. У нас организуется обязательное получение осужденными, не достигшими возраста тридцати лет, основного общего образования. Обучение ведется по программе вечерней общеобразовательной школы, предусматривающей 12 классов, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

— По окончании школы осужденные получают аттестат государственного образца, — отметил начальник отдела воспитательной работы с осужденными ИК-1 ГУФСИН области майор внутренней службы Николай Дюкарев.

В подразделениях ГУФСИН России по Челябинской области в этом году свои двери открыли 20 общеобразовательных учреждений: четыре школы и 16 учебно-консультационных пунктов. Все они имеют оборудованные классы, персональные компьютеры, необходимую учебную литературу и наглядные пособия. Всего в регионе в местах лишения свободы трудятся 169 учителей. Почти все имеют первую и высшую квалификационную категорию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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