В Челябинске осудили участника группировки, поставлявшей наркотики по всей стране

СЕГОДНЯ 17:11 2019-09-02T17:12:18+03:00

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Калининский районный суд Челябинска приговорил к семи годам лишения свободы наркоперевозчика из Красноярского края. Он был участником группировки, поставлявшей наркотики в разные города России. Ему нужно было перевести мешки с «синтетикой» в Челябинск, спрятал он их в бензобаке своей иномарки.

— Все члены группы задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области при поддержке коллег из Москвы, Екатеринбурга и Красноярска. 40 кг синтетического наркотического средства a-PVP наркодилеры приобрели в Москве. Разделив всю партию на части, половину злоумышленники скрыли в тайниках, оборудованных на территории Московской области. 20 кг спрятали в частях автомобиля и вывезли в Челябинск, — рассказали в региональном УФСБ.

«Дурь» преступники хотели сбыть, выручив немалые деньги. Но их планы нарушили контрразведчики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/729603" frameborder="0"></iframe> Задержание наркоперевозчика в Челябинске.Видео: УФСБ России по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU