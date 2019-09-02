В Челябинске осудили участника группировки, поставлявшей наркотики по всей стране
Калининский районный суд Челябинска приговорил к семи годам лишения свободы наркоперевозчика из Красноярского края. Он был участником группировки, поставлявшей наркотики в разные города России. Ему нужно было перевести мешки с «синтетикой» в Челябинск, спрятал он их в бензобаке своей иномарки.
— Все члены группы задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области при поддержке коллег из Москвы, Екатеринбурга и Красноярска. 40 кг синтетического наркотического средства a-PVP наркодилеры приобрели в Москве. Разделив всю партию на части, половину злоумышленники скрыли в тайниках, оборудованных на территории Московской области. 20 кг спрятали в частях автомобиля и вывезли в Челябинск, — рассказали в региональном УФСБ.
«Дурь» преступники хотели сбыть, выручив немалые деньги. Но их планы нарушили контрразведчики.
Задержание наркоперевозчика в Челябинске.Видео: УФСБ России по Челябинской области
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ИСТОЧНИК KP.RU