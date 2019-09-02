В Челябинской области пенсионерка лишилась 358 тысяч, пытаясь вернуть деньги, которые когда-то вложила в МММ

2 Сент. 20:18 2019-09-02T20:20:48+03:00

Бабушке позвонили из «банка» и сказали, что ей положена компенсация за инвестиции

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В Магнитогорске мошенники обманули 73-летнюю старушку. Позвонили на сотовый, представились сотрудниками Центробанка. Сказали, что ей положена денежная компенсация за то, что она когда-то вложила деньги в финансовую пирамиду МММ.

Но чтобы эту компенсацию получить, нужно оплатить страховку и налоговые вычеты. Пенсионерка не задумываясь, перечислила «банковским работникам» 358 тысяч рублей. А обещаемую выплату так и не получила.

— Уважаемые южноуральцы! Не доверяйте незнакомцам, которые вам звонят, и не перечисляйте неизвестным свои денежные средства, — призывают в УМВД России по Магнитогорску.

Сейчас сотрудники полиции пытаются помочь бабушке — ищут мошенников.

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ИСТОЧНИК KP.RU