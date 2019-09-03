В Челябинской области пропала 17-летняя девушка
В Сатке разыскивают 17-летнюю Анастасию Федосееву. Девушка ушла из дома 2 сентября. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Телефон Насти отключен. Родные забили тревогу. К поискам пропавшей подключились добровольцы отряда «Легион-СПАС». Волонтеры просят помощи в распространении ориентировки.
Известно, что Анастасия ушла из дома в демисезонной куртке светло-голубого цвета, в темных брюках и черных полусапожках.
Приметы девушки: рост 160-165 см, волосы светлые, глаза карие, носит очки.
Всех, кто что-либо знает о возможном местонахождении Насти, просят срочно связаться с координаторами поискового отряда по телефонам: 89193442403 (Анастасия) и 89080567928 (Александр).
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ИСТОЧНИК KP.RU