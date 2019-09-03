В Челябинской области водитель сбил школьницу и уехал с места ДТП

СЕГОДНЯ 15:38 2019-09-03T15:38:26+03:00

Он перелетел бордюр и заехал на газон, где шла девочка

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ЧП произошло в Трехгорном, около полудня 2 сентября. В этот день во всех школах Челябинской области шли торжественные линейки. Их перенесли из-за того, что День знаний выпал на выходной. В праздник школьница и попала под колеса.

Ее сбил 42-летний водитель на отечественной «пятнашке». Он перелет через бордюр у дома №44А по улице Карла Маркса, и заехал на газон, где по тропинке шла ученица. С места аварии водитель скрылся. «Скорую» вызвали очевидцы.

— В результате происшествия 15-летняя девочка получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Водителя вскоре нашли. От освидетельствования он отказался. На него возбудили дела по трем статья: за оставление места ДТП, нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью и отказ о прохождение медицинского освидетельствования. Ему грозит штраф и лишение прав.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование. Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU