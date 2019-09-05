Большинство жителей Челябинска не верят в силу Конституции

СЕГОДНЯ 07:05 2019-09-05T07:05:02+03:00

В основном это женщины и люди с низким достатком

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Именно в Конституции нашей страны закреплены основные права и обязанности гражданина России. Социологи из Челябинского филиала РАНХиГС решили узнать, а верят ли в этот документ горожане. Жителям мегаполиса задали один вопрос: какую роль играет Конституция в вашей жизни? И вот что получилось.

1. «Играет значительную роль, поддерживает порядок в стране, определяет права и свободы граждан»: в этом уверены около 25% опрошенных. Чаще так отвечали мужчины 18-50 лет, с высшим образованием и средним уровнем достатка.

2. «Играет незначительную роль»: полагают 33% горожан. Так говорят люди со средним образованием и низким доходом.

3. «Вообще никакой роли не играет, Конституция существует только на бумаге, в реальности главные ее положения не исполняются»: заявили 37% респондентов. Среди дающих такой ответ много женщин старше 50 лет и людей с низким достатком.

Еще около 5% затруднились ответить.

— Сегодня в обществе нет абсолютного консенсуса в оценке Конституции. Однако неоднозначность суждений и неоднородность общественного мнения — это нормальный процесс, — замечают ученые Челябинского филиала РАНХиГС.

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ИСТОЧНИК KP.RU