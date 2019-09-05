2019-09-05T07:05:02+03:00
Общество

Большинство жителей Челябинска не верят в силу Конституции

В основном это женщины и люди с низким достатком
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Конституция - главный документ страны.Конституция - главный документ страны.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Именно в Конституции нашей страны закреплены основные права и обязанности гражданина России. Социологи из Челябинского филиала РАНХиГС решили узнать, а верят ли в этот документ горожане. Жителям мегаполиса задали один вопрос: какую роль играет Конституция в вашей жизни? И вот что получилось.

1. «Играет значительную роль, поддерживает порядок в стране, определяет права и свободы граждан»: в этом уверены около 25% опрошенных. Чаще так отвечали мужчины 18-50 лет, с высшим образованием и средним уровнем достатка.

2. «Играет незначительную роль»: полагают 33% горожан. Так говорят люди со средним образованием и низким доходом.

3. «Вообще никакой роли не играет, Конституция существует только на бумаге, в реальности главные ее положения не исполняются»: заявили 37% респондентов. Среди дающих такой ответ много женщин старше 50 лет и людей с низким достатком.

Еще около 5% затруднились ответить.

— Сегодня в обществе нет абсолютного консенсуса в оценке Конституции. Однако неоднозначность суждений и неоднородность общественного мнения — это нормальный процесс, — замечают ученые Челябинского филиала РАНХиГС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Центробанк просит жителей Челябинской области разбить копилки и вернуть в оборот мелочь
Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
В Челябинской области третьи сутки ищут пенсионера-грибника
В Челябинской области стартовал отопительный сезон
Шестилетняя девочка пострадала в аварии в центре Челябинска
Челябинки стали меньше обращаться к пластическим хирургам с просьбой сделать из них Барби
Семилетнего школьника, сбитого машиной скорой в Катав-Ивановске, переводят на лечение в Челябинск
Легковушка разбилась о рекламный щит на окраине Челябинска
Ревизоры проверят, как тратились деньги при строительстве конгресс-холла в Челябинске
В Магнитогорске потеряли воробьев
Пес в мешке: мать пятерых детей приютила щенка, выброшенного на улицу
Жители Челябинска жалуются, что вода пахнет плесенью и дустом
В Челябинск возвращается лето
В Магнитогорске школьница и ее мать отравились питьевым йогуртом
«Трактор» в овертайме уступил СКА со счетом 3:4