В Челябинске в День города полицейские дежурят на всех площадках
Кому День рождения города праздник, а для челябинского гарнизона полиции — рабочая смена. В субботу, 7 сентября, полицейские несут службу на всех точках праздничной программы, патрулируют дворы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в охране общественного порядка задействовано достаточное количество силовиков. До полицейских доведен алгоритм действий по обеспечению правопорядка в местах проведения праздничных событий, в том числе в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Все городские площадки обследованы с применением технических средств и служебных собак. На подъездах к местам проведения праздника, в целях обеспечения безопасности дорожного движения дежурят сотрудники ГИБДД.
Всего в Челябинске 7 и 8 сентября пройдет около 20 масштабных мероприятий с предполагаемым количеством участников до 100 тысяч. Самыми посещаемыми станут Театральная площадь, площадь Революции и площадка возле ледовой арены «Трактор».
Напомним, что ради массовых праздников центр города в субботу, 7 сентября, перекроют. Но по окончании фейерверка отдыхающие смогут добраться до дома на общественном транспорте: муниципальном и частном. Он будет работать до 02.00.
Вместе с полицейскими службу несут четвероногие помощники. Фото: 74.мвд.рф
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ИСТОЧНИК KP.RU