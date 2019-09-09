Общественников возмутила свалка из бутылок молока в лесу Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:36 2019-09-09T08:36:23+03:00

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Активисты общественной организации «Гражданский патруль» обнаружили под Челябинском, между поселками Старокамышенск и Бажово, стихийную свалку. Кто-то выбросил на поляну сотни упаковок с просроченной молочной продукцией. Общественники обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку.

Мусор на поляну выкидывают регулярно. Фото: Гражданский патруль

Как рассказали в надзорном органе, свалка в реестре несанкционированных мест отходов не значилась, и местные власти даже не пытались ее ликвидировать. Прокуратура потребовала, чтобы администрация Копейска незамедлительно приняла меры.

— На сегодняшний день власти городского округа проблему не решают. 8 сентября мы снова проинспектировали территорию вблизи озера и, к сожалению, обнаружили еще десятки мелких полигонов, — рассказала представитель «Гражданского патруля» в Копейске Анна Дедкова. — По характеру стихийных свалок можно предположить, что все они действующие, пользуются ими как обычные жители, так и мелкие предприятия.

Прокуратура потребовала ликвидировать свалку. Фото: Гражданский патруль

По словам правозащитницы, заметно, что проезжал бульдозер. Возможно, часть отходов после проверки прокуратуры просто забуртовали. «Гражданский патруль» будет и дальше следить за ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU