2019-09-09T12:43:21+03:00
Общество

Стало известно, когда в Челябинске будет новый мэр

Председатель Законодательного Собрания региона Владимир Мякуш обозначил месяц принятия решения по кандидатуре
Ольга АНТОНОВА
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Наталья Котова - член команды Алексея Текслера. Фото: архив "КП".Наталья Котова - член команды Алексея Текслера. Фото: архив "КП".
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Выборы депутатов в райсоветы Челябинска признаны легитимными. Теперь 170 народных избранников на ближайших заседаниях райсоветов изберут депутатов городской Думы — 49 человек. Перед ними стоит масштабная задача — назначить главу города.

Сейчас в статусе временно исполняющей полномочия главы города работает Наталья Котова. Ее кандидатуру синхронно с отставкой Владимира Елистратова 24 июня предложил глава региона Алексей Текслер. Котова сразу вошла в команду Текслера, и он ее труд оценивает высоко.

Главу города, который работал бы на постоянной основе, избирают депутаты Челябинской городской Думы. Кандидаты заявляются на конкурс, после чего народные избранники и принимают решение. Когда же у нас появится мэр без приставки «врио»?

В понедельник, 9 сентября, председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш обозначил сроки процедуры?

— Челябинск обретет нового мэра уже в декабре этого года. Но перед этим будет сформирован состав городской Думы, после чего городские депутаты смогут приступить к проведению конкурса, — сказал Мякуш.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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