2019-09-09T15:08:07+03:00
Общество

Итоги выборов губернатора подвели в Челябинской области

Стало известно, сколько сотен тысяч человек проголосовали за Текслера
Ольга АНТОНОВА
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Алексей Текслер прибыл на заседание облизбиркома. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер прибыл на заседание облизбиркома. Фото: gubernator74.ru
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Выборы губернатора в Челябинской области, прошедшие 8 сентября, признаны состоявшимися и действительными. Об этом только что сообщил председатель областной избирательной комиссии Сергей Обертас.

— Считать избранным на должность главы Челябинской области Текслера Алексея Леонидовича, получившего 813 812 голосов, что составляет 69,31% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, или более 50% голосов избирателей, — объявил Обертас.

Алексей Текслер поблагодарил южноуральцев за участие в выборах и заявил, что самое главное то, что в него поверили люди:

— Дорогие южноуральцы, благодарю всех за участие в Едином дне голосования и в выборах губернатора, и в выборах тех избирательных кампаний, которые в нашей области проходили. Меня, безусловно, радует активность южноуральцев. Рекордной стала явка на выборах губернатора – более 45%, и это говорит о том, что наши жители неравнодушны, они хотят перемен, они видят необходимость прийти и проголосовать за будущее нашего региона.

— Я бы хотел поблагодарить всех тех, кто голосовал за меня. 69% - это очень достойный результат, я к этому отношусь очень серьезно и вижу в этом большой кредит доверия, который мне еще предстоит отработать. Мне крайне важна обратная связь, общение с жителями. Это необходимо для того, чтобы решать насущные проблемы региона. Благодарю всех тех, кто организовал процесс выборов. Выборы были честными, легитимными, — продолжил он.

Кстати, озвучена возможная дата церемонии вступления Алексея Текслера в должность главы региона — 20 сентября.

Выборы в Челябинске 2019: почему победил Текслер и почему пришли всего 45%

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ИСТОЧНИК KP.RU

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