2019-09-10T06:00:23+03:00
Общество

Дети ограбили супермаркет в Челябинской области

Они спрятались в магазине до его закрытия и набили рюкзак товаром
Ирина КАРЕЛИНА
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Охрана остановила мальчишек. Фото: vk.com/variag.ohrana.chelyabinskОхрана остановила мальчишек. Фото: vk.com/variag.ohrana.chelyabinsk
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Ночью 9 сентября двое малолетних жуликов ограбили продуктовый магазин «Дикси» на ул. Славы в городе Копейске Челябинской области. Ребята спрятались за стеллажами до закрытия магазина.

— Друзья набили рюкзак табачными изделиями и пытались скрыться через служебный выход, где их уже ожидали бойцы ГБР «Варяга». О вреде курения и поздних прогулках с воришками сейчас беседуют правоохранители, — рассказали сотрудники холдинга предприятий безопасности «Варяг» на своей странице во «ВКонтакте».

На фото — двое мальчишек лет 10 — 13 на вид, приличное одетые. Их улов — около трех десятков пачек сигарет и зажигалки. Видимо, пацаны хотели их продать, но бизнес сразу прогорел.

Вот что было в рюкзаке у мальчишек. Фото: vk.com/variag.ohrana.chelyabinsk

Вот что было в рюкзаке у мальчишек. Фото: vk.com/variag.ohrana.chelyabinsk

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ИСТОЧНИК KP.RU

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