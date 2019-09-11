2019-09-11T10:28:22+03:00
Экономика

ВТБ: уральцы в 1,5 раза увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом

ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов
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ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентовВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов
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ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов в период с 1 июня по 31 августа 2019 г., сравнив ее с летними месяцами прошлого года. В этом году число жителей УрФО, выбравших зарубежный отдых, выросло в 1,5 раза. Количество транзакций уральских клиентов ВТБ за границей также увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом - до 305 тысяч. Общий объем трат вырос до 904 млн рублей.

В тройку стран-лидеров с наибольшей транзакционной активностью, как и в прошлом году, вошли Турция, Испания и Италия. При этом Италия уступила первое место Турции, объем трат в которой вырос в 1,5 раза - за июнь-август уральские клиенты ВТБ совершили там операции на 156 млн рублей. Далее следуют Испания (117,5 млн), Италия (114 млн), Германия (42 млн) и Франция (41,6 млн).

По сравнению с летними месяцами 2018 года заметно популярнее стали США и Беларусь, а вот Кипр и ОАЭ потеряли несколько позиций. «Новичком» топ-30 рейтинга самых востребованных направлений стала Канада. Средний чек по карточным транзакциям составил в этом году 3 тысячи рублей, лидер по данному показателю - Мальдивы (32 тыс. рублей).

Второй год подряд наибольшее число операций уральские клиенты ВТБ совершают в Турции (почти 50 тыс. транзакций, что на 80 % выше, чем прошлым летом). Интересно, что за последние два года уральцы стали существенно чаще расплачиваться картой в Беларуси, которая стала второй по этому показателю (35 тыс. транзакций). На третьем месте - Испания (30 тыс.).

Больше всего уральцы за рубежом тратят на шопинг - 149 млн рублей (+9 % к прошлому лету). При этом жители УрФО все чаще организуют путешествия самостоятельно, о чем можно судить по значительному приросту покупок в заграничных супермаркетах (+43 %) и на АЗС (+41 %).

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