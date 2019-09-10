Ученые назвали индийских браминов потомками жителей Челябинской области
Брамины — одна из высших каст Индии — являются потомками жителей Аркаима и «Страны городов». Исследование ДНК древних людей показало, что в генах современной индусской элиты доля степных народов бронзового века гораздо выше, чем у других категорий населения.
В международной научной группе работала директор Центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова, сообщает пресс-служба вуза.
— В дальнейшем потомки жителей аркаимских поселений через южноазиатские степи, Туран и предгорья Тань-Шаня распространились до Индии, где в контакте с местным населением создали великую цивилизацию Древней Индии, — рассказала Елена Куприянова.
Еще одним из глобальных итогов исследования стало подтверждение одного корня индоарийской и балто-славянской ветвей индоевропейского языкового древа около 5000 лет назад.
— Сегодня исторические науки находятся в переломной точке своего развития, когда ранее высказанные гипотезы происхождения народов, основанные на сопоставлении данных материальной и духовной культуры, получают неопровержимые доказательства в исследованиях ДНК, — пояснила Елена Куприянова.
Исследование опубликовал в авторитетном журнал Science.
ИСТОЧНИК KP.RU