2019-09-10T18:01:55+03:00
Общество

В Челябинске хотят сделать сквер перед памятником Курчатову

Там появятся скамейки, деревья и цивилизованная парковка (фото)
Ирина Фадюшина
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Проект делали все лето. Фото: Челябинский урбанистПроект делали все лето. Фото: Челябинский урбанист
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Урбанисты предложили реконструировать сквер на участке возле входа на стадион Елесиной, студенческой поликлиникой и памятником Курчатову. На разработку ушло все лето.

— Мы создали полностью безбарьерную среду, подняв уровень проездов до уровня тротуара, высадили много деревьев и кустарников, успокоили скорость автомобилей, чтобы перекресток стал тише и безопаснее, — рассказал о проекте Лев Владов.

Проект сделан с учетом расположения подземных коммуникаций. Проектировщики уже обсудили свою разработку с руководителями стадиона и торгового комплекса.

— Подобная реконструкция юридически очень непростая — проект затрагивает земли разных собственников, поэтому его невозможно реализовать, не привлекая несколько городских и областных структур, — добавил Лев Владов. — Очень надеемся, что на наши предложения обратят внимание. Такой проект возможен только при реальном желании перемен и политической воле руководства города.

В ближайшее время проектировщики обещают выложить подробный разбор проекта с описанием и обоснованием принятых решений, чтобы обсудить его с горожанами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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