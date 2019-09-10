В Челябинск прилетела легендарная авиагруппа «Стрижи»

СЕГОДНЯ 18:27 2019-09-10T18:27:33+03:00

Рассказываем, когда посмотреть выступление и как доехать

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Авиационный праздник на аэродроме Шагол приурочен к 283-летию Челябинска и состоится в эту субботу, 14 сентября. Сегодня семь самолетов «Стрижей» прибыли в Челябинск из подмосковной Кубинки.

— Долетели прекрасно, Челябинск встретил нас ярким солнцем. Сейчас будем проходить обязательные процедуры перед показом, готовить технику и летный состав. И ждем всех челябинцев в субботу на праздник, надеемся, погода не подведет, — поделился заместитель начальника ЦПАТ по летной подготовке, полковник Гвардии Сергей Осяйкин.

ЧТО ПОКАЖУТ?

С 11-00 часов на территории аэродрома будет работать экспозиция летной техники. Гостям покажут самолеты ТУ-134ш, ТУ-134у-бл, Ан-26ш, Су-24м, СУ-24мр, вертолет Ми-8мт, атакже спецтехника для спасения людей, тушения пожаров и обслуживания летательных аппаратов.

—Вся техника будет открыта для посетителей. Можно будет посидеть в кабине, все можно будет потрогать, и, конечно, сфотографироваться, — подчеркнул начальник филиала Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина Игорь Шведов.

Авиашоу начнется в 13:00 запланированы показательные выступления «шестерки» МиГ-29 с грандиозной программой, которая была представлена на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019», а также одиночный пилотаж.

После пролета напротив сцены подразделения федеральной противопожарной службы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона устоят «Фонтан-шоу». Показательные выступления пройдут под музыкальное сопровождение, личным составом боевых расчетов будет осуществляться подача воды через водоподающие конструкции, образуя фонтаны различной высоты и формы.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Для удобства зрителей будут до аэродрома организованы автобусы от гостиницы «Виктория» на северо-западе, от кинотеатра «Аврора» в Ленинском районе, а также от ДК «Строителей» на ЧМЗ.

Автобусы будут курсировать с 9:30 до 17:00 с интервалом 15-20 минут, стоимость проезда 23 руб. Кроме того, будет увеличено количество машин на действующих маршрутах, проходящих через ЧВВАКУШ

Для тех, кто захочет приехать на машине, организуют парковку.

— Обращаем внимание, что въезд на них будет осуществляться с улицы Индивидуальная, съезд направо за АЗС «Газпромнефть» с помощью регулировщиков. Выезд — через СНТ «Уралец» на Свердловский тракт, — сообщили в мэрии. — Выезд через улицу Индивидуальную будет запрещен.

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ИСТОЧНИК KP.RU