Грузовик уронил столб на легковушку в Челябинской области
Утром 10 сентября произошло ЧП возле Златоустовского завода бетоносмесительного оборудования.
— Водитель грузовика зацепил кабель, и столб упал, — сообщили очевидцы в группе «Регион-74 | Златоуст» во «ВКонтакте».
На опубликованных снимках видно, что столб рухнул прямо на припаркованный под ним автомобиль и смял его крышу.
К счастью, в это время в машине никого не было. Пострадавших нет.
— Лобовик целый. Крышу убрать, и кабриолет готов, — прокомментировала подписчица паблика Мария Козлова.
Однако, автовладельцу не до шуток.
Грузовик уронил столб на легковушку в Челябинской области. Фото: vk.com/avto_incident_zlt
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU