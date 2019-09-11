СЕГОДНЯ 04:01 2019-09-11T04:01:37+03:00

Грузовик уронил столб на легковушку в Челябинской области. Фото: vk.com/avto_incident_zlt

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Утром 10 сентября произошло ЧП возле Златоустовского завода бетоносмесительного оборудования.

— Водитель грузовика зацепил кабель, и столб упал, — сообщили очевидцы в группе «Регион-74 | Златоуст» во «ВКонтакте».

На опубликованных снимках видно, что столб рухнул прямо на припаркованный под ним автомобиль и смял его крышу.

К счастью, в это время в машине никого не было. Пострадавших нет.

— Лобовик целый. Крышу убрать, и кабриолет готов, — прокомментировала подписчица паблика Мария Козлова.

Однако, автовладельцу не до шуток.

Грузовик уронил столб на легковушку в Челябинской области. Фото: vk.com/avto_incident_zlt

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ИСТОЧНИК KP.RU