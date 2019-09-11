На жительницу Челябинской области рухнула подъездная дверь

СЕГОДНЯ 06:40 2019-09-11T06:40:33+03:00

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Инцидент произошел 10 августа в Магнитогорске. Жительница дома № 32 по улице Фрунзе открыла входную дверь, чтобы выйти из подъезда. В этот момент металлическая конструкция весом 60 кг пошатнулась и выпала из дверной коробки прямо на крыльцо. Об этом в социальных рассказали свидетели происшествия.

По их словам рухнувшая дверь чудом не зацепила, выходившую из подъезда, женщину.

— Входные подъездные двери давно держатся только на добром слове. Два года назад в нашем доме начался капитальный ремонт. Мы успокаивали себя тем, что строители все отремонтируют. Однако ремонты входных групп так и не начались, — рассказывают жильцы дома по улице Фрунзе, 32.

Известно, что упавшую дверь уже увезли. Коммунальщики пообещали заменить ее в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU