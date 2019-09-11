Чемпион страны по сноуборду исчез в Челябинске
Последний раз чемпиона Росси по сноуборду — 26-летнего Андрея Палькина видели 4 августа. Он ушел из дома на проспекте Гагарина. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
По словам родных Андрея в день исчезновения он должен был выйти на работу. Парень трудится в строительной отрасли. Но вместо этого он куда-то ушел. Матери удалось дозвониться до него 4 сентября. Женщине показалось, что сын шел вдоль автотрассы и, судя по голосу, был пьян.
— Ничего внятного он мне не объяснил и не сообщил, где находится. А вскоре после этого обе «симки» в его телефоне стали недоступны, — рассказывает мама спортсмена.
Сейчас Андрея Палькина разыскивает полиция.
Известно, что он был одет в бело-серую куртку с надписями, черные джинсы и черные кроссовки. Если кто-то владеет информацией о местонахождении Андрея, позвоните по номеру: 8-908-081-22-64.
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ИСТОЧНИК KP.RU