Челябинец, разбивший Rolls-Royce Аристова, заявил о банкротстве

СЕГОДНЯ 09:10 2019-09-11T09:45:20+03:00

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Рабочий из Челябинска Владислав Кантемиров, который стал виновником аварии с участием владельца ЧЭМК Александра Аристова, подал иск на банкротство. Трубопрокатчик больше не в состоянии выплачивать многомиллионный ущерб за поврежденную элитную иномарку. На сегодня долг составляет 2,5 млн рублей.

Напомним, три года назад Вячеслав Кантемиров врезался на своей «четырнадцатой» в Rolls-Royce Phantom, в котором ехал Александр Аристов. Суд обязал Кантемирова выплатить за разбитую машину более трех миллионов рублей. За 2,5 года должник сумел покрыть лишь седьмую часть этой суммы. Однако на сегодняшний день простой рабочий больше не в силах выплачивать такие деньги. Зарплата у Кантемирова — 40 тыс. рублей. Кроме того, из нее высчитывают алименты — около 20 тысяч рублей. Вот и решил виновник самого дорогого ДТП на Южному Урале стать банкротом.

Согласно сведениям, опубликованным на сайте Арбитражного суда Челябинской области, первое заседание по его иску назначено на 19 сентября. Об этом сообщил сайт «Курс дела».

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ИСТОЧНИК KP.RU