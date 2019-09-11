Соцсети развеселили вафли из минтая, изготовленные в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 09:44 2019-09-11T10:02:14+03:00

Читать состав десерта лучше всего в магазине, а то может испортиться аппетит

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Фото необычных кондитерских изделий выложила в популярный городской паблик жительница Магнитогорска. На снимке шоколадные вафли, изготовленные на местном хлебкомбинате. Только вот, согласно этикетке в их составе нет ни муки, ни шоколада. Зато есть минтай дальневосточный. В связи с этим производитель советует хранить рыбные вафли в морозилке.

Судя по всему, в магазине произошла путаница при печати этикеток. Пользователи соцсетей подняли на смех ошибку продавцов.

— А может это сушеный минтай в виде вафли?

— Вафли к пиву, — шутят в комментариях подписчики группы во «ВКонтакте» «Черное и Белое» Магнитогорск.

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ИСТОЧНИК KP.RU