Соцсети развеселили вафли из минтая, изготовленные в Магнитогорске
Фото необычных кондитерских изделий выложила в популярный городской паблик жительница Магнитогорска. На снимке шоколадные вафли, изготовленные на местном хлебкомбинате. Только вот, согласно этикетке в их составе нет ни муки, ни шоколада. Зато есть минтай дальневосточный. В связи с этим производитель советует хранить рыбные вафли в морозилке.
Судя по всему, в магазине произошла путаница при печати этикеток. Пользователи соцсетей подняли на смех ошибку продавцов.
— А может это сушеный минтай в виде вафли?
— Вафли к пиву, — шутят в комментариях подписчики группы во «ВКонтакте» «Черное и Белое» Магнитогорск.
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ИСТОЧНИК KP.RU