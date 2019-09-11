Купон на кулон: всем читателям «Комсомолка» раздает подарки

СЕГОДНЯ 09:54 2019-09-11T09:54:29+03:00

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14 сентября всем покупателям ежедневного выпуска газеты «Комсомольская правда» дарим гарантированный подарок — изысканную подвеску от сети ювелирных магазинов Sunlight.

Получить ее очень просто. Для этого надо лишь купить газету за 11 сентября, найти купон и предъявить его в магазинах сети Sunlight до 13 октября 2019 года. Полный список адресов, где можно получить подарок, на сайте sunlight.net.