13 человек разбились в автокатастрофе с маршруткой в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-11T11:59:54+03:00

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Врио главы Челябинска Наталья Котова держит под контролем ситуацию с ДТП в центре Челябинска, где маршрутка врезалась в бетонное ограждение метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Авария произошла 11 сентября недалеко от площади Революции.

По данным ГУ МВД Челябинской области водитель микроавтобуса наехал на препятствие, уходя от столкновения с иномаркой.

В маршрутном такси, принадлежащем ООО «Автолайн», пострадали 13 человек. Все пострадавшие получают первую медицинскую помощь, будут ли они в дальнейшем госпитализированы, станет ясно через некоторое время.

— Из 13 пострадавших двое направлены в больницу с подозрением на сотрясение мозга и с ушибом бедра. Троих увезли с ушибами и переломом кисти. Еще два пассажира госпитализированы с подозрением на сотрясение и с переломом нижней челюсти. У двоих пострадавших травмы конечностей. Женщина и ребенок направлены в больницу с подозрением на сотрясение мозга и с тупой травмой живота, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/731426" frameborder="0"></iframe> Авария с маршруткой в Челябинске.Видео: Челябинск Сегодня

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ИСТОЧНИК KP.RU