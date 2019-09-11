13 человек разбились в автокатастрофе с маршруткой в центре Челябинска
Врио главы Челябинска Наталья Котова держит под контролем ситуацию с ДТП в центре Челябинска, где маршрутка врезалась в бетонное ограждение метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
Авария произошла 11 сентября недалеко от площади Революции.
По данным ГУ МВД Челябинской области водитель микроавтобуса наехал на препятствие, уходя от столкновения с иномаркой.
В маршрутном такси, принадлежащем ООО «Автолайн», пострадали 13 человек. Все пострадавшие получают первую медицинскую помощь, будут ли они в дальнейшем госпитализированы, станет ясно через некоторое время.
— Из 13 пострадавших двое направлены в больницу с подозрением на сотрясение мозга и с ушибом бедра. Троих увезли с ушибами и переломом кисти. Еще два пассажира госпитализированы с подозрением на сотрясение и с переломом нижней челюсти. У двоих пострадавших травмы конечностей. Женщина и ребенок направлены в больницу с подозрением на сотрясение мозга и с тупой травмой живота, — сообщили в пресс-службе городской администрации.
Авария с маршруткой в Челябинске.Видео: Челябинск Сегодня
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