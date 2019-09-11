Челябинск вошел в ТОП-5 городов страны с самой дорогой коммуналкой
Оплачивать жилищно-коммунальные услуги можно наличными и по безналичному расчету. Сервис Яндекс.Деньги выяснил, в каких городах России самый высокий средний платеж за коммуналку.
Как сообщает «Курс дела», исследование проводилось на основе данных пользователей «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса» с января по август 2019 г.
Итак, в ТОП-5 городов-миллионников России с самым высоким средним чеком платежа:
— Москва (3438 руб);
— Санкт-Петербург (3145 руб);
— Уфа (2560 руб);
— Челябинск (2558 руб);
— Екатеринбург (2539 руб)
Дешевле всего чек за услуги ЖКХ в Нижнем Новгороде (2050 руб), Волгограде (1992 руб), Воронеже (1986 руб), Омске (1889 руб).
Обычно по безналичному расчету коммуналку россияне оплачивают в обеденное время и вечером, после работы. Челябинцы, к примеру, предпочитают перечислять деньги с 19.00 до 22.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU