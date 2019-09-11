Жительница Челябинской области, прикинувшись беременной, вызвала скорую и спасателей

СЕГОДНЯ 11:52 2019-09-11T11:53:44+03:00

Девушка была настолько пьяна, что не смогла объяснить, зачем вызвала скорую Фото: Анастасия БРЫЛКИНА

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Инцидент произошел в Миассе. 27-летняя местная жительница позвонила в скорую и сообщила, что рожает. Девушка пояснила, что у нее начались схватки и отошли воды.

Бригада неотложки немедленно отправилась по адресу. Однако дверь в квартиру никто не открыл. Медики предположили, что беременная женщина потеряла сознание.

— На помощь врачам неотложки прибыли спасатели. На альпинистских тросах они спустились с крыши на балкон 4 этажа, проникли в квартиру и открыли дверь сотрудникам скорой помощи. Хозяйка все это время крепко спала, — сообщили в миасском управлении ГОЧС .

Когда ее разбудили, выяснилось, что никакой беременности у нее нет. Зато есть сильное алкогольное опьянение. Объяснить, зачем она вызвала скорую, девушка не смогла.

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ИСТОЧНИК KP.RU