2019-09-11T12:10:35+03:00
Общество

Под Челябинском охотник застрелил кабана, зараженного опасной болезнью

Вирус выявила специальная экспертиза
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Мясо диких животных бывает опасным для здоровья человека.Мясо диких животных бывает опасным для здоровья человека.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Сентябрь — разгар охоты на диких животных и птиц. Но мясо добытых трофеев иногда таит в себе вирусы болезней, опасных для здоровья человека. Так, эксперты Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории исследовали материал добытого охотником дикого кабана. Как рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе лаборатории, специалисты отдела вирусологии и молекулярно-иммунной диагностики установили, что мясо животного заражено саркоцистозом.

Саркоцистозом человек может заразиться, употребляя недостаточно термически обработанное животное мясо. Есть симптомы, при возникновении которых нужно обратиться к врачу: диарея, вялость, слабость, тошнота, сыпь. Главное — не допустить стадии мышечного заражения. Тогда на губах, деснах, небе появляются язвы. Лимфоузлы увеличиваются, держится повышенная температура тела, возможны внутренние кровоизлияния, потеря веса.

Охотнику эксперты рекомендовали сжечь тушу. Иным способом избавиться от болезнетворных споровиков невозможно.

Ветеринарные специалисты призывают внимательно относиться к потребляемой пище неизвестного происхождения и проверять добычу на предмет инфекций и вирусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Причиной пожара в кафе в центре Челябинске могла стать неисправная проводка
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 лучших Интернет-банков для бизнеса в странах СНГ и Кавказа
В Челябинской области стартовал отопительный сезон
В Челябинске представят «Алиби» директора 31-го лицея
Жительница Челябинской области, прикинувшись беременной, вызвала скорую и спасателей
Челябинск вошел в ТОП-5 городов страны с самой дорогой коммуналкой
13 человек разбились в автокатастрофе с маршруткой в центре Челябинска
Громкое вооруженное нападение на журналистку в Челябинске оказалось фейком
В Челябинске хотят ограничить движение большегрузов днем
ВТБ: уральцы в 1,5 раза увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом
На Алом поле в Челябинске сгорело скандальное кафе
В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в бетонное ограждение
Купон на кулон: всем читателям «Комсомолка» раздает подарки
Соцсети развеселили вафли из минтая, изготовленные в Магнитогорске
Шоу «Стрижи» в Челябинске 2019: начало программы, где посмотреть
Челябинец, разбивший Rolls-Royce Аристова, заявил о банкротстве
ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей
В Челябинской области байкер столкнулся с коровой
Банк УРАЛСИБ предлагает новые стратегии в рамках индивидуального инвестиционного счета
Чемпион страны по сноуборду исчез в Челябинске
На жительницу Челябинской области рухнула подъездная дверь
Челябинская семья приютила одноглазого Призрака
Грузовик уронил столб на легковушку в Челябинской области
Пассажиры маршрутки помогли поймать двух преступников, сбежавших из психбольницы в Челябинске
В Челябинске поймали преступника, сбежавшего из психбольницы
В Челябинск прилетела легендарная авиагруппа «Стрижи»
В Челябинске хотят сделать сквер перед памятником Курчатову
Рецидивист отправился в колонию за убийство подруги и родного брата под Челябинском