Под Челябинском охотник застрелил кабана, зараженного опасной болезнью

СЕГОДНЯ 12:10 2019-09-11T12:10:35+03:00

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Сентябрь — разгар охоты на диких животных и птиц. Но мясо добытых трофеев иногда таит в себе вирусы болезней, опасных для здоровья человека. Так, эксперты Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории исследовали материал добытого охотником дикого кабана. Как рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе лаборатории, специалисты отдела вирусологии и молекулярно-иммунной диагностики установили, что мясо животного заражено саркоцистозом.

Саркоцистозом человек может заразиться, употребляя недостаточно термически обработанное животное мясо. Есть симптомы, при возникновении которых нужно обратиться к врачу: диарея, вялость, слабость, тошнота, сыпь. Главное — не допустить стадии мышечного заражения. Тогда на губах, деснах, небе появляются язвы. Лимфоузлы увеличиваются, держится повышенная температура тела, возможны внутренние кровоизлияния, потеря веса.

Охотнику эксперты рекомендовали сжечь тушу. Иным способом избавиться от болезнетворных споровиков невозможно.

Ветеринарные специалисты призывают внимательно относиться к потребляемой пище неизвестного происхождения и проверять добычу на предмет инфекций и вирусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU